女優の寺島しのぶ（52）が3月17日、自身のThreadsを更新。長男で歌舞伎俳優の眞秀くん（12）が通う小学校への“苦言”を投稿し、波紋を呼んでいる。寺島は投稿で、眞秀くんの小学校から《提出物が出てません このままだと成績がつきません》という電話を受けたことを報告。この連絡に対して寺島が、《えーっ！授業も何日か前に終わりあと何日か後に卒業式を迎える今、親の私に電話をいただいても何もすることができないので。本人