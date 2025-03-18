【一番くじ 機動戦士ガンダム00 -GUNDAM MEISTERS-】 4月1日12時より販売開始予定 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 機動戦士ガンダム00 -GUNDAM MEISTERS-」の全ラインナップを3月18日に公開した。発売はオンラインストア「一番くじONLINE」にて4月1日12時を予定し、価格は1回850円。 本商品は「機動戦士ガンダム00」を元としたスタチュ&#1