80年代の「5ターボ」が復活ルノーは3月17日、新型の高性能EV『5ターボ3E（5 Turbo 3E）』を発表した。ブランド史上最もパワフルで先進的なロードカーとして2027年に発売予定で、540psのパワーとポルシェ911を脅かす加速性能を誇る。【画像】現代の「ホッチハッチ」ここに君臨！【ルノー5ターボ3Eを写真で見る】全15枚1980年の5ターボの電動版として位置づけられ、生産台数も同数になるという。ルノーは、このクルマが「ミニ・ス