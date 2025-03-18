プロジェクションマッピング観賞クルーズ運航（13日） 香川県は、県が事務局を務めるイベントの参加者にメールを送る際、誤って参加者1人のメールアドレスを、他の複数の参加者に送信していたと発表しました。 イベントは、あなぶきアリーナ香川に映し出すプロジェクションマッピングをクルーズ船に乗って海から楽しむというもので、3月13日と14日に実施しました。 香川県によりますと