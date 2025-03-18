高松商／末包旬希 投手 春のセンバツ高校野球に四国代表として出場する高松商業。武器は「分厚い投手層」です。 2年ぶりの甲子園に臨む高商。センバツ29回目の出場と通算37勝は今回出場する高校のうち最多を誇ります。 （高松商／山田圭介 主将）「高松商はファンの方も多くてたくさん応援してくれる学校なので、一生懸命プレーする姿で少しでも恩返しできたら」 2025年のチームの強みは「分厚い投手層」