高校生がプリン専門店と協力して開発「恋するプリン」 岡山県倉敷市の高校生がプリン専門店と協力して新しいプリンを開発しました。テーマは「恋」です。 倉敷市産のイチゴを使ったジュレがのっているチョコレートプリン、その名も「恋するプリン」（2個セット 1200円）です。 倉敷商業高校の商業研究部の生徒たちが美観地区にあるプリン専門店「倉敷プリン」と協力して開発しました。 （宮川周三リ