◇ウエスタンリーグ阪神4ー3ソフトバンク（2025年3月18日SGL）ドジャース戦まで1軍に帯同していた阪神ドラフト3位の木下里都（KMGホールディングス）が18日から2軍での調整に加わり、ソフトバンク戦の6回に実戦登板した。「久しぶりの登板なので、少しフワフワした部分もあったけど、切り替えて、真っすぐで押すことができた」と9日の巨人戦（甲子園）以来のマウンドで最速153キロをマー。先頭を右飛に仕留めると、山本