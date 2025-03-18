ドジャースが急きょ、スタメンを変更した。当初、「3番・一塁」で先発出場が発表されていたフレディ・フリーマン内野手（35）がスタメンから外れ、一塁には「左翼」で先発予定だったエンリケ・ヘルナンデスが。左翼にはコンフォートが入ることとなった。フリーマンは試合前練習ではフリー打撃に参加していたが、何らかのアクシデントがあった可能性もある。その後、球団は「ドジャースの一塁手フレディ・フリーマンは左肋