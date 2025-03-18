「オープン戦、ヤクルト５−５阪神」（１８日、神宮球場）ヤクルトの新外国人右腕・マイク・バウマン投手が上半身のコンディション不良で離脱した。高津監督が試合後、「投げられない。明日から戸田」と明らかにした。バウマンはチーム最大の懸案事項であるストッパーの最有力候補だった。オープン戦は５試合に登板し０勝１敗、５・４０だった。指揮官は守護神について「さすがにそこは（開幕前に）指名したいと思っていたん