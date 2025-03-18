韓国プロ野球リーグ（ＫＢＯ）が最近、２０２５年シーズンの選手資料を公開し、元阪神で現在は韓国・サムスンに所属する呉昇桓（オ・スンファン）投手が、４２歳７カ月で最年長選手になったと、現地メディアの毎日新聞が報じた。呉昇桓は２００５年に、サムソンでプロ野球生活を開始。以降、リーグ最高のクローザー“サムスンの守護神”として活躍した。２０１４年からは阪神に在籍し、２年連続で最多セーブに輝く。その後も海