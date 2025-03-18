女優の安田成美（５８）が１８日、ＳＮＳを更新。とんねるず木梨憲武（６３）とのラブラブツーショットを披露した。「障がい者アート福祉施設やまなみ工房のアーティスト服部大将さんが描いてくださいました」とつづり、アップした写真では、夫妻を描いた作品を２人で持っている。木梨はおどけたビックリ顔、安田は柔和な笑顔を浮かべている。「ノリさんとなるさん素敵な作品と素敵な仲良しご夫婦」「ノリさんとナルさん、