埼玉・越谷市の無人販売店で、何度も商品を盗んでは、自動ドアに挟まれながらも去っていく泥棒の姿が目撃されました。3月12日早朝にスーツ姿で現れた男。店に入るや否や、次々と商品のパンに手を伸ばし、代金を支払わずに立ち去るのですが、同じ日の夜、同じとみられる男は再び店に来たのです。よほどパンの味が気に入ったのか再び手に取ると、自動ドアに挟まれながら後ずさりして出て行きました。被害にあった店のオーナー：この