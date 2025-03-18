（18日、第97回選抜高校野球大会1回戦健大高崎3―1明徳義塾）健大高崎―明徳義塾一回裏明徳義塾無死一、二塁、藤森のバントで三塁封殺される二塁走者山田将。打者藤森もアウトで併殺となる。健大高崎の三塁手伊藤＝上田潤撮影タイブレークの戦いが明暗を分けた。十回、健大高崎は伊藤の犠打で好機を広げ、栗原の適時打で勝ち越し。バッテリーエラーも誘って突き放した。一方、明徳義塾はその裏、好機をしぼませる走塁ミス