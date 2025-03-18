中国国家統計局によると、1-2月の物品輸出入総額が前年同期比1．2％減の6兆5364億元に達した。そのうち輸出は同3．4％増の3兆8812億元、輸入は同7．3％減の2兆6551億元だった。民間企業の輸出入が同2．0％増で、輸出入総額に占める割合は同1．8ポイント上昇の56．4％となった。電気機械製品の輸出は同5．4％増で、輸出入総額に占める割合は60．0％だった。（提供/人民網日本語版・編集/KS）