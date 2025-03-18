ベッツは体調不良で緊急帰国…MVPトリオ揃わずドジャースは18日、カブスとの「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」開幕戦を戦う。試合約30分前に打順変更を発表し、「3番・一塁」でラインナップに名を連ねていたフレディ・フリーマン内野手がスタメン外となった。開幕戦セレモニーにも姿を見せなかった。ドジャースは15時過ぎにスタメンを発表。「1番・指名打者」に大谷翔平投手、2番にトミー・エドマン外野手、3番に