JR九州によると、18日午後3時10分ごろ、豊肥線肥後大津〜波野で、雪による倒竹が複数カ所で発見された。伐採作業を行った影響で同6時10分現在、同線でダイヤ乱れが発生している。【特急列車の運休】九州横断特急5号（熊本〜大分）▽九州横断特急6号（大分〜熊本） 