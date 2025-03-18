口コミ投稿欄に高評価をつけることを依頼し治療費を割り引くなどしていたのは「ステルスマーケティング」にあたるとして、消費者庁は、都内の医療法人に措置命令を出しました。消費者庁によりますと、東京・世田谷区の医療法人社団スマイルスクエアが運営する、「スマイル＋さくらい歯列矯正歯科二子玉川」は、利用者に対して、去年5月から9月までの間、口コミ投稿欄に高評価の星5つをつけることなどを条件に、投稿した人に、治療