周南市は18日、熊毛地区の市営温泉施設の浴室からレジオネラ属菌が検出されたと発表しました。レジオネラ属菌が検出されたのは周南市小松原の市営温泉施設「東善寺やすらぎの里」の和風浴室です。周南市によりますと、今月5日に採水、15日午前にレジオネラ属菌が検出されたと連絡が入り、15日午後0時半から浴室の利用を全面休止しました。検出されたレジオネラ属菌は基準値の2倍だったということです。これまで体調不良を訴える利