大統領執務室で記者団に話をするトランプ大統領＝１２日/Bonnie Cash/Bloomberg/Getty Imagesワシントン（ＣＮＮ）トランプ米大統領は連邦政府の大規模な再編に取り組む一方で、大統領職の歴史的象徴である大統領執務室（オーバルオフィス）の改革にも取り組んでいる。大統領に復帰して８週間近くの間にトランプ氏は執務室の壁にかける絵画の数を３倍にした。棚や机上には旗や彫像、装飾品が飾られている。そして、数十年にわたり