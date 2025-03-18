大分市の官製談合事件について、共産党の議員が18日の市議会で特定の団体への特別待遇の廃止を求め、部落差別撤廃などに関する条例を見直すよう指摘しました。 【写真を見る】特定団体への特別待遇廃止を求める大分市議「同和行政に名を借り、行政運営を歪める」と指摘 大分市議会の総括質問では日本共産党の斉藤由美子議員が官製談合事件について追及しました。斉藤議員は過去の議事録から「部落解放同盟の関係団体に就労対策