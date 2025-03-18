お笑いコンビ、スピードワゴンの井戸田潤（52）が18日、都内で「MLB Tokyo Series Fan Fest presented by Guggenheim」トークショーに出席した。午後7時10分プレーボールのMLB公式戦日本開幕シリーズ、カブス対ドジャース戦（東京ドーム）を前に、元ドジャース斎藤隆氏（55）とトークを繰り広げた。OBの斎藤氏がド軍、井戸田はカ軍のユニホームで登場し「日本で開幕を迎えるなんて夢のような話。しかも日本人選手対決でしょ」と興