Shivam Patel[ニューデリー １８日 ロイター] - ウクライナのシビハ外相は１８日、ウクライナがロシアとの和平交渉の障害にはなっているとの見方を否定し、トランプ米大統領の指導力の下で、公正かつ永続的な和平が達成可能との認識を示した。シビハ氏はニューデリーで開催された地政学に関する会議で、同日に行われるトランプ氏とロシアのプーチン大統領の会談で和平プロセスの見通しが明確になるのを待っていると語った。ウ