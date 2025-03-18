[ビリニュス １８日 ロイター] - 北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国のポーランド、リトアニア、ラトビア、エストニアは１９９７年の対人地雷禁止条約（オタワ条約）から離脱する計画を発表した。隣国であるロシアの軍事的脅威が理由。同条約には１６０カ国以上が加盟しているが、ロシアは加盟していない。条約離脱で地雷の備蓄再開が可能になる。４カ国の国防相は共同声明で「ロシア、ベラルーシと国境を接するＮＡＴＯ加盟