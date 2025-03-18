◆ＭＬＢ東京シリーズｂｙＧｕｇｇｅｎｈｅｉｍカブス―ドジャース（１８日・東京ドーム）ドジャースのＦ・フリーマン内野手（３５）が試合開始の約４０分前に急きょ先発メンバーを外れた。当初は「３番・一塁」で先発予定だったが、世界一打線に激震が走った。球団は「左脇腹の違和感」と発表した。一塁には当初左翼の予定だったＥ・ヘルナンデスが回り、左翼にはコンフォートが入った。打順は４番のＴ・ヘルナンデス