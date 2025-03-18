◆オープン戦日本ハム５―２巨人（１８日・エスコン）巨人は２回に甲斐の移籍後初打点となる犠飛で先制。しかし、同点の５回には２番手の京本が３本のソロ弾を浴び突き放された。２点ビハインドの６回には坂本の二ゴロの間に１点を追加したがそこまでだった。先発した井上温大投手は４回で８０球を投じ、３安打３四球１失点という内容だった。【巨人・阿部慎之助監督の試合後のコメント】―井上は４回８０球「何球投げんだっ