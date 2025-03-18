ここで踏みとどまれるか。大相撲春場所１０日目（１８日、大阪府立体育会館）、大関カド番の琴桜（２７＝佐渡ヶ嶽）が幕内一山本（３１＝放駒）にはたき込まれて痛恨の取りこぼし。星は５勝５敗の五分に逆戻りし、カド番脱出へ向けて苦しい状況に立たされた。取組後の支度部屋では「負けは負けなんで。やるしかない。いつもと変わらずやっていきます」と必死に気持ちを切り替えた。粂川審判長（元小結琴稲妻）は「（一山本は