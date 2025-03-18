◆オープン戦ロッテ６―４楽天（１８日・ＺＯＺＯ）開幕ローテ入りを確実にしている楽天・藤井聖投手が６回３分の０を６安打、１失点にまとめた。直球、変化球を低めに集めて長打を許さず「今年の試合の中では一番いいアピールになったのでは」と振り返った。順調にいけば本拠地開幕戦となる４月１日の西武戦（楽天モバイル）に先発する見通し。オープン戦４試合で防御率１・２０と調子を上げている左腕は「あとは細かいとこ