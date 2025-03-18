◆オープン戦ロッテ６―４楽天（１８日・ＺＯＺＯ）ロッテ・石川柊太投手が先発して５回を２安打、無失点に抑えた。速球は１４８キロを記録し、楽天のドラフト１位・宗山からは得意のパワーカーブを３球続けて空振りの三振を奪うなど変化球もさえた。「宗山君に打たれるとパテレ（パ・リーグＴＶ）行きになるので」と笑わせた。オープン戦３度目の先発で最長となる５回を投げたが「調子がよかろうが悪かろうが、どう試合を