ドル円１４９．７５近辺、ユーロドル１．０９５０近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は149.75近辺、ユーロドルは1.0950近辺で推移している。ドル円はロンドン朝方に149.90レベルまで高値を伸ばした。しかし、150円には届かず149.65付近まで一時反落した。ユーロ円などクロス円が堅調に推移しており、ドル円は引き続き底堅さを維持している。 ユーロドルは1.0955レベルまで高値を伸ばした