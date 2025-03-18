東京時間17:48現在 香港ハンセン指数 24740.57（+595.00+2.46%） 中国上海総合指数 3429.76（+3.63+0.11%） 台湾加権指数 22271.67（+153.04+0.69%） 韓国総合株価指数 2612.34（+1.65+0.06%） 豪ＡＳＸ２００指数 7860.42（+6.36+0.08%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75114.38（+944.43+1.27%） １８日のアジア株は軒並み上昇。前日の米国株の上昇と中国当局による景気刺激策への期