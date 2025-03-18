ユーロ圏１０年債利回り格差仏６７ｂｐ、昨年７月以来の縮小水準 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:22時点）（%） ドイツ2.848 フランス3.513（+67） イタリア3.941（+109） スペイン3.46（+61） オランダ3.068（+22） ギリシャ3.625（+78） ポルトガル3.332（+48） ベルギー3.375（+53） オーストリア3.194（+35） アイルランド