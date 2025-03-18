◇第97回選抜高校野球大会第1日1回戦明徳義塾1−3健大高崎（2025年3月18日甲子園）第3試合で、昨秋四国大会優勝の明徳義塾（高知）は昨春王者で史上4校目の春連覇を狙う健大高崎（群馬）に延長戦の末敗れた。2018年以来7年ぶりの春勝利はならなかった。昨夏甲子園でマダックス（100球未満での完封）を達成するなど経験豊富なエース池崎安侍朗（3年）が先発登板。初回、2回はともに3者凡退と完璧な立ち上がり、3回に失