今年2月、日本海側で記録的な大雪となったことについて、気象庁などの研究チームは「地球温暖化の影響の可能性がある」との分析結果を発表しました。2月には日本付近に2度、寒波が襲来。北海道帯広で12時間に120センチの雪が降り、国内の観測史上最大を更新するなど、北日本から西日本の日本海側を中心に各地で大雪となりました。これについて気象庁の「異常気象分析検討会」がきょう、検討を行い、中村尚会長は「かなり稀な現象だ