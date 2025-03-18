楽天モバイルのシステムに不正ログインし、通信回線を契約したとして男子中高生3人が逮捕された事件で、警視庁サイバー犯罪対策課は18日、他人のクレジットカード情報で買い物をしたとして、3人のうち私電磁的記録不正作出・同供用と窃盗の疑いで岐阜県の高校1年（16）を、詐欺の疑いで東京都の中学3年（15）を再逮捕した。捜査関係者によると、不正契約した回線で通販サイトにアクセスし、米国の違法サイトから購入した約1万1