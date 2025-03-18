商品券の配布問題をめぐり、きょうも国会で野党の追及を受けた石破総理。連立を組む公明党からも“長期政権のおごり”だと厳しい声が上がっています。きょうの国会。新人議員に10万円相当の商品券を配っていた問題で、石破総理への追及が続いています。立憲民主党山岸一生 衆院議員「石破総理のクリーンなイメージが失われていることについて、今後どのように説明責任を果たすお考えか、明確にお答えください」石破総理「お