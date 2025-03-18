東京23区の新築マンションの2月の平均価格が10カ月連続で1億円を超えました。埼玉県の新築マンションも1億円に迫っています。不動産経済研究所によりますと、2月に発売された東京23区の新築マンション1戸あたりの平均価格は10カ月連続で1億円を超え、1億392万円（前年比＋14.1％）でした。埼玉では、人気の高いさいたま市浦和区や川口市のタワーマンションが平均価格を押し上げ、1973年の調査開始以来、過去最高となる9958万