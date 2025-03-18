18日は西日本で荒れた天気になっています。関東甲信の山沿いでは、夜遅くから大雪になる恐れも出てきています。■関東山沿い中心にあす大雪季節外れの寒気の影響で荒れた天気になった西日本。佐賀市郊外では一面、雪景色に…。立春を過ぎてから降る「春の雪」となりました。博多の最低気温は1月下旬並みの2.3℃。真冬の寒さに逆戻り。西から近付く低気圧の影響で、九州には朝から活発な雨雲がかかり、雷雨に。活発な雨雲は