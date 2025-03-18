180cm超えの高身長イケメンは、体操着姿の女子高生をお姫様抱っこすると、そのまま保健室へ運び、ふたりだけの甘い空間で目を合わせーー。“ホワイトデー” に解禁された映画『お嬢と番犬くん』が好評を得ている。「はつはる氏の同名漫画を原作とした作品ですね。極道の組長を祖父に持つヒロイン・瀬名垣一咲（いさく）が、高校進学を機に『普通の恋愛がしたい』と、自身の身分がバレないような遠方の高校に通います。入学当