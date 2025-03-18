今回で５シーズン目となるクラブ決算概要レポート。皆さまのおかげで5回目を迎えました。いつもありがとうございます！ 今回は2024年11月19日に発表された「B.LEAGUE 2023‐24シーズン（2023年度）クラブ決算概要」をもとに、『トップチーム人件費』についてレポートします！マイチームとリーグの現在地を知っていただければ幸いです！現在進行中のシーズン決算ではなく、昨シ&