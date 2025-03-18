きょう(18日)は、点字ブロックが世界で初めて敷設された「点字ブロックの日」。実は岡山が発祥の地なんです。この「点字ブロック」を広く知ってもらおうと岡山市であるものがお披露目されました。 【写真を見る】岡山発祥の「点字ブロック」両備グループが発案「点字ブロックタクシー」が運行開始中には点字ブロックを模したタイルも （テープカット）「どうぞ～」 全体が一面、黄色く塗装され、盲導