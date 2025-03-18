ÂçÂô¿­°ì¡ÊMONDO GROSSO¡Ë¤È¡¢¤É¤ó¤°¤ê¤º¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖDONGROSSO¡×¡Ê¥É¥ó¥°¥í¥Ã¥½¡Ë¤¬¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØANTI SOCIAL SOUNDSYSTEM¡Ù¤ò4·î23Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖSUKIYAKI¡×¡ÖBOUROU¡×¡ÖCHAS¡×¡Ö MY HARDCORE VALENTINE¡× ¤È¤¤¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È·ëÀ®Á°¡¢MONDO GROSSO ¤Ë¤É¤ó¤°¤ê¤º¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë»²²Ã¤·¤¿¡ÖB.S.M.F¡×¡ÖRAVE¡ÊHungry Driver)¡×¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¡¢¥×¥é¥¹¿·¶Ê7¶Ê