日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月18日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) TOPIX先物 6月限 174( 174) 日経225ミニ 4月限 180( 180) 6月限 929( 929) ◯大和証券 限月取引高(立会内) 日経225ミニ 6月限 39