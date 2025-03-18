日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月18日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 10594( 10548) 9月限31(31) TOPIX先物 6月限 10402( 10402) 日経225ミニ 4月限7392(7392) 5月限 216( 21