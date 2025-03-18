日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万6875円プット 取引高(立会内) バークレイズ証券 9( 9) ABNクリアリン証券 7( 7) BNPパリバ証券 2( 2) SBI証券 2( 0)