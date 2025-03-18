日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万6875円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 107( 107) JPモルガン証券 100( 100) ソシエテジェネラル証券15(15) BNPパリバ証券 14(14) SBI証