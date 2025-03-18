復興計画の発表会で記念撮影する多田屋旅館の多田健太郎社長（左から5人目）ら関係者＝18日午後、東京都中央区能登半島地震で被災した石川県七尾市の和倉温泉の旅館経営者らでつくる協議会は18日、今月策定した復興計画を発表した。高台に復興祈願の桜を植樹するほか、七尾湾や温泉街を一望できる展望施設も整備し、災害時の避難所として機能させる考えを盛り込んだ。今後、計画を実行する法人を立ち上げ、官民連携で整備を目指