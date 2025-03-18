鹿児島と種子島を結ぶ種子屋久高速船の運賃が来月15日から200円値上げされることになりました。物価や燃料の高騰が理由で、5月からは燃油サーチャージも100円から500円引き上げられます。来月15日から運賃が変わるのは種子屋久高速船の鹿児島と西之表を結ぶ区間で片道200円値上げされます。種子屋久高速船の運賃の値上げは2021年3月以来です。さらに、燃料の高騰などによって運賃とは別に徴収する燃油サーチ