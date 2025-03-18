「選抜高校野球・１回戦、健大高崎３−１明徳義塾」（１８日、甲子園球場）昨年センバツ覇者の健大高崎が延長タイブレークの熱戦を制し、初戦を突破した。１回戦屈指の好カードは戦前の予想通り、１点を争う熱戦。１−１のまま、タイブレークにもつれ込んだ。先制は健大高崎。１死二、三塁から４番・小堀の遊ゴロの間に三塁走者が生還した。一方の明徳義塾は五回、２死二塁で３番・藤森が右越えに適時二塁打を放ち追いつい