戦後最大級の食品公害「カネミ油症」。 救済認定の実態や課題について考える集会が、長崎市で開かれました。 （朗読） 「長女は家族の祈りもむなしく、3か月を待たずに2人の子どもを残し、息を引き取った。49歳、未認定のままの死だった」 1960年代にダイオキシン類が混ざった米ぬか油が販売され、健康被害が広がったカネミ油症事件。 西日本を中心に1万4000人が被害を訴え、県内の認定患者では、約9割を五島市が占