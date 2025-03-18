第97回選抜高校野球大会が18日、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で開幕した。開会式では市和歌山と智弁和歌山の県勢2校が入場行進し、春のグラウンドを踏みしめた。開会式で入場行進する智弁和歌山の選手たち=上田潤撮影両校は市和歌山、智弁和歌山の順に行進した。「リハーサルでは全然足が合っていなかった」という市和歌山は、みんなでそろえようと話し合って臨んだ。「優勝」を公言する智弁和歌山の山田希翔主将は「強